«حياة كريمة» تقيم 79 مشروعا في قطاعات خدمية مختلفة بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

تنشئ المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» العديد من المشاريع المختلفة في القرى والمحافظات، من أجل تحقيق طفرة حضارية فارقة، منهم محافظة البحيرة، التي وصل عدد مشاريع المبادرة بها إلى 8344 مشروعا مختلفا.

حياة كريمة في محافظة البحيرة

وبلغت تكلفة المشاريع المقامة في البحيرة 44 مليار جنيه، وتم توزيع تلك المشاريع على المراكز الـ6 التابعة لحياة كريمة وهم: «دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون»، وبذلك تكون المبادرة الرئاسية تخدم 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا، بما يعادل نحو مليون مواطن مستفيد.

ومن أبرز القرى في محافظة البحيرة، التي شهدت جهودا كبيرة من قبل مبادرة حياة كريمة هي قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، حيث وصل إجمالي مشاريع المبادرة بتلك القرية إلى 79 مشروعا في القطاعات الخدمية المختلفة.

مشاريع الصحة والكهرباء

ووصل إجمالي مشاريع حياة كريمة في القرية إلى 13 مشروعا، في حين وصل عدد مشاريع الصحة إلى 9 مشاريع، هذا إلى جانب عمل المبادرة الرئاسية على إنشاء 22 مشروع في قطاع الاتصالات، و7 مشاريع أبنية تعليمية.

كما تطرقت حياة كريمة إلى قطاع الكهرباء، فوصل إجمالي مشاريعها إلى 8 مشروعات، كما اهتمت المؤسسة كذلك بقطاع الصرف الصحي، فقامت بإنشاء 8 مشاريع في القرية لخدمة الأهالي بذلك القطاع.

ودوما ما يكون الشباب من أولويات عمل «حياة كريمة»، فشهدت القرية إنشاء 3 مشاريع في ذلك القطاع، بالإضافة إلى مشروعين في قطاع الري، وفي نفس ذات السياق، عملت المبادرة على تنفيذ مشروعات في قطاعات الغاز والتضامن الاجتماعي، وكذا عملت على إنشاء مجمع للخدمات الحكومية ومجمع للخدمات الزراعية وأسواق ومركزين الإطفاء والإسعاف.