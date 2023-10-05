قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» للكشف على المواطنين في قرية الحلفاية بالأقصر

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الحلفاية بحري، التابعة لمركز نجع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها الوزارة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قوافل طبية

أضاف الداودي في بيان صحفي، أن القافلة الطبية نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1050 مواطنًا في 7 تخصصات طبية، بواقع «367 حالة باطنة، 205 حالة طب أطفال، 190 حالة أمراض جلدية، 82 حالة جراحة، 73 حالة أمراض نساء وتوليد، 50 حالة تنظيم الأسرة»، فضلاً عن إجراء فحوصات معملية لعدد 52 حالة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقدم خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 64 مواطنًا.