ترامب: مستعد لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا إذا لم يتمكن الحزب الجمهوري من الاتفاق على مرشح آخر، وقال: «لقد سألوني إذا كنت سأوافق على القبول لفترة قصيرة من الزمن من أجل الحزب، حتى يتم التوصل إلى اتفاق»، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وأشار «ترامب»، إلى أن موافقته على قبول المنصب لمدة 30 أو 60 أو 90 يوما حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال عضو «الكونجرس» عن الحزب الجمهوري تروي نيلز، إن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتزمون ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب الشاغر الأسبوع المقبل.

ويوم الثلاثاء الماضي، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي،، بالأغلبية على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي من منصبه، هي الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي، بعد تصويت 216 لصالح حجب الثقة مقابل معارضة 210، وفاق لما ذكرته هيئة الإذاعة البرطانية «بي بي سي».

وجاء سحب الثقة من مكارثي، على خلفية تحرك رئيس مجلس النواب، لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكي من خلال الاعتماد على أصوات الديمقراطيين رغم اعتراضات كتلة ثابتة من المتشددين في الحزب الجمهوري.

وجرى تعيين باتريك ماكهنري، كرئيس مؤقت، والذي قرر منح «النواب» عطلة حتى يتمكن كل طرف من التشاور مع أعضائه لاختيار الرئيس الجديد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.