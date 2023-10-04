ترامب ينتقد محاكمته: سأعود للرئاسة وسأنهي مرحلة مظلمة في تاريخ أمريكا

شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجوماً حاداً على المدعي العام في الولايات المتحدة وأعضاء هيئة المحلفين التي تنظر بمحاكمته، قائلاً إنه سيعود لرئاسة الولايات المتحدة من جديد، لينهي هذه «المرحلة المظلمة» من تاريخ البلاد، واعتبر أن «المكائد» التي تحاك ضده، لن تؤثر على تقدمه في الانتخابات.

ترامب يعلن سداد كل الديون للبنوك

وأضاف «ترامب»، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن ما يحدث ضده، سببه تقدمه على الرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، في كل الاستطلاعات، وتابع بقوله: «قمت بسداد كل المبالغ والديون المستحقة للبنوك».

ترامب: قضية الاحتيال بداية الشيوعية في أمريكا

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: «لا يسمح لي باستقدام هيئة محلفين، في سابقة هي الأولى من نوعها، فقضية الاحتيال المدني بداية الشيوعية في أمريكا، كما شدد على أن «قضية الاحتيال المدني ستفشل بلا شك»، وتابع: «سنقوم بما هو الأفضل لشعبنا وبلدنا، والحزب الجمهوري يقوم بعمل رائع لإعادة أمريكا عظيمة من جديد، كما أن العدالة لا يجب أن تستخدم كسلاح سياسي، فقد رفضت محكمة نيويورك تشكيل هيئة محلفين أمر غير مسبوق».