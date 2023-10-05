دفاع ترامب يقدم أول مذكرة قانونية لرفض قضية التلاعب بالانتخابات

قدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أول مذكرة له لرفض قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية، اليوم الخميس، مشيراً إلى ما يقول محاموه إنها «حصانته المطلقة» من الملاحقة القضائية عن الإجراءات التي اتخذها أثناء خدمته في أعلى منصب في البلاد.

جهود ترامب لنزاهة الانتخابات

ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية عن محامين بفريق الدفاع عن ترامب قولهم إن «الادعاء لا يمكنه أن يجادل بأن جهود الرئيس ترامب لضمان نزاهة الانتخابات، والدعوة لذلك، كانت خارج نطاق واجباته».

اقتراحات متوقعة لرفض القضية

يُعد هذا التقديم هو الأول في سلسلة من الاقتراحات المتوقعة لرفض القضية المرفوعة ضد ترامب، والتي رفعها المستشار الخاص جاك سميث، والذي يتهمه بأربع اتهامات تتعلق بمؤامرة مزعومة للتلاعب بالانتخابات الرئاسية 2020.