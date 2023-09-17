رامي جمال يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة «هيبدأ يتكلم»

يستعد الفنان رامي جمال لطرح أغنيتة الجديدة التي تحمل اسم «هيبدأ يتكلم»، وكشف عن تفاصيل موعد طرحها من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

رامي جمال يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة

وشارك الفنان رامي جمال جمهوره بصورة البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة «هيبدأ يتكلم»، وعلق عليه كاشفا موعد طرحها «ميعادنا يوم 19 إن شاء الله».

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا أغنية بعنوان حكايتنا منهية، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي تعاون فيها مع الشاعر محمد أبو نعمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع النابلسي، ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية إلى مليون و600 ألف مشاهدة.

كان الفنان رامي جمال أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا كبيرا في مدينة الإسكندرية، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.