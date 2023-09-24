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رامي جمال بعد حفله في الإسكندرية: شكرا لكل الجمهور المحترم

كتب:

ياسمين محمود
06:31 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
رامي جمال

رامي جمال

أعرب الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بنجاح حفله الذي أقيم أمس بالإسكندرية.

ونشر رامي جمال صور الحفل وعلق قائلا: «بحفلة إمبارح أبقى أكتر مطرب لبس كل ألوان القمصان الكتان الصيف ده شكرا لكل الجمهور المحترم اللي متعني أنا شخصيا بحضوره وغناه وشكرا لفرقتي الموسيقية والتيم بتاعي كله ومنظمين حفلات إسكندريه المحترمين والمصورين الشاطرين اللي وثقوا اللحظات الحلوه دي وطبعا إنتوا عارفين الحفلات الجايه إن شاء الله الجو هيكون برد وده محتاج لبس تاني وأغاني إيه لو شاطرين».

رامي جمال يروج لحفله في الإسكندرية

وروج رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» للحفل بنشر صور له معلقا: امبارح كان يوم جميل جدا مع جمهور إسكندرية الغالي شكرا لكل اللي حضروا امبارح وغنينا سوا أنا اتبسطت جدا بيكم ومعاكم شكرا لكل اللي تعبوا امبارح علشان الحفله تطلع بالجمال ده وأشوفكم تاني يوم 21 و23 إن شاء الله تصوير أسماء نبيل ومحمد محمود.

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بقلم ياسمين محمود