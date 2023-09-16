رامي جمال عن حفله في الإسكندرية: «اتبسطت جدا بيكم ومعاكم»

أعرب المطرب رامي جمال، عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بنجاح حفله بالإسكندرية.

رامي جمال: حفلتي كانت رائعة

ونشر رامي جمال صورًا له معلقا: «امبارح كان يوم جميل جدا مع جمهور إسكندرية الغالي شكرا لكل اللي حضروا امبارح وغنينا سوا أنا اتبسطت جدا بيكم ومعاكم شكرا لكل اللي تعبوا امبارح علشان الحفلة تطلع بالجمال ده وأشوفكم تاني يوم 21 و23 إن شاء الله تصوير أسماء نبيل ومحمد محمود».

أغنية حكايتنا منهية لرامي جمال

وحقق رامي جمال نجاحا كبيرا بأغنية «حكايتنا منهية»، ونسبة مشاهدات عالية على «يوتيوب» وروج للأغنية، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «ماتخلوش حاجة تنسيكم إن بكرة الخميس ها الخميس، وهحاول أخلي كل خميس للغنوة الحزينة».