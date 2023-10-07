إنجازات 10 سنوات.. كورنيش الإسماعيلية الجديد متنفس للأهالي ومظهر حضاري

من وسط منطقة عشوائية تقع على بحيرة تعرف باسم الصيادين، تمتلؤها البوص بعد أن تحولت إلى بركة مياه، شق كورنيش الإسماعيلية الجديد، المنطقة لتتحول إلى أهم المزارات التي يرتادها المواطنون من أهالي محافظة الإسماعيلية، بطول 2 كيلو متر من ميدان عدلي منصور، أو «الترانزستور» وحتى طريق البلاجات السياحي.

معلومات عن كورنيش الإسماعيلية الجديد

وفيما يلي نعرض معلومات عن كورنيش الإسماعيلية الجديد، بحسب بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية:

1-يبلغ طول الكورنيش 2 كيلو متر وربع تقريبا بعرض يتراوح من 95 إلى 120 متر.

2- يتضمن كورنيش الإسماعيلية الجديد ممشى خاص للمشاة وطريق للدراجات.

3-تم تصميم كورنيش الاسماعيلية على بحيرة الصيادين ليكون متنفسا لشعب الإسماعيلية وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح نقلة محورية هامة بالإسماعيلية.

4- يضم كورنيش الإسماعيلية عدد من المطاعم والكافتيريات ودورات مياه عمومية متطورة وبرجولات ومقاعد للمواطنين.

5- تضمن المشروع إقامة أكبر مول تجاري في محافظة الإسماعيلية تم افتتاحه مؤخرا على مساحة تتجاوز 7 آلاف مترا مربع، الي جانب عدد من المطاعم والمحال التجارية في نفس المنطقة.

6- تحولت المنطقة الي منطقة تجارية في مدينة الإسماعيلية بعد تردد عدد كبير عليها من المواطنين يوميا.

ويعتبر مشروع كورنيش الإسماعيلية الجديد، أحد أهم المشروعات الجديدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إحدى زيارته للمحافظة، ضمن المشروعات الجديدة.

المنطقة تحولت إلى متنفس للأهالي

وقال محمد خالد، أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، إن المنطقة تحولت إلى متنفس للأهالي على مدار الفترة الماضية، خاصة في فصل الصيف باعتبارها من أهم الأماكن المفتوحة.

وأضاف خالد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن افتتاح العديد من المشروعات الخدمية من مطاعم وكافيهات وأيضا محال تجارية، كان السبب في إحياء المنطقة بالكامل لتتحول من منطقة عشوائية وبركة مياه إلى أحد اهم شوارع المحافظة في الفترة الحالية.