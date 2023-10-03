سيدة في الإسماعيلية تؤيد الرئيس السيسي: صاحب بصمة تغيير بالمدينة

قالت سالي حوا إحدى السيدات في محافظة الإسماعيلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في ترك بصمة كبرى في المحافظة، بالعديد من المشروعات التي أثرت على تغيير المدينة بشكل كامل.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي طالت التعليم والصحة والبنية التحتية والطرق، إلى جانب استعادة الوجه الحضاري للمحافظة، قائلة: «بقينا بنمشي في الشوارع حاسين إننا في أوروبا مش في الاسماعيلية اللي احنا نعرفها».

الرئيس ترك بصمة في كل مشروع

وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترك بصمة واضحة في كل قطاع بمشروعات ضخمة، بإنشاء مجمعات طبية ومستشفيات لأول مرة في الإسماعيلية، تحت رعاية مشروع التأمين الصحي الشامل، وإنشاء طرق وأنفاق جديدة ربطت سيناء بالإسماعيلية، وتطوير المدارس وجامعة قناة السويس بشكل ملحوظ على مدار السنوات الماضية، وإنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية.

وأشارت إلى أن الإسماعيلية من المحافظات الصغيرة التي تظهر فيها المشروعات بشكل ملحوظ، معلنة تأييدها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الترشح لفترة رئاسية جديدة، قائلة: «الرئيس صاحب أكبر الإنجازات، ومعه سيجري استكمال مشروعات الجمهورية الجديدة التي أعادت مصر لمكانتها».