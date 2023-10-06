الإعلامية آلاء عبد العزيز تفاجىء متابعيها بارتداء الحجاب: «رزقي على الله»

فاجأت الإعلامية ومقدمة البرمج آلاء عبد العزيز، متابعيها بخبر ارتداء الحجاب، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، مساء أمس الخميس، والذي ضمنته بصورة شخصية حديثه لها وهي ترتدي الحجاب.

ووفقا للمنشور، فإنَّ آلاء عبد العزيز قررت ارتداء الحجاب انطلاقًا من قناعاتها الشخصية، وأعلنت عن ذلك خلال سفرها إلى أراضي الحجاز لأداء مناسك العمرة، قائلةً: «يهدي من يشاء بغير حساب.. الحمد لله رزقني الله بالحجاب»، مرفقة صورتها بالحجاب.

وتابعت أنها تسعى من هذه الخطوة إرضاء الله، داعية الله أن يثبتها على طاعته، وطالبة من متابعيها الدعاء لها بالثبات: «قررت أن أكمل حياتي بالحجاب، ورزقي على الله.. دعواتكم لي بالثبات».