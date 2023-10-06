رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الإعلامية آلاء عبد العزيز تفاجىء متابعيها بارتداء الحجاب: «رزقي على الله»

كتب:

منى صلاح
05:42 ص | الجمعة 06 أكتوبر 2023
الإعلامية آلاء عبد العزيز بالحجاب أثناء أداء العمرة

الإعلامية آلاء عبد العزيز بالحجاب أثناء أداء العمرة

فاجأت الإعلامية ومقدمة البرمج آلاء عبد العزيز، متابعيها بخبر ارتداء الحجاب، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، مساء أمس الخميس، والذي ضمنته بصورة شخصية حديثه لها وهي ترتدي الحجاب.

ووفقا للمنشور، فإنَّ آلاء عبد العزيز قررت ارتداء الحجاب انطلاقًا من قناعاتها الشخصية، وأعلنت عن ذلك خلال سفرها إلى أراضي الحجاز لأداء مناسك العمرة، قائلةً: «يهدي من يشاء بغير حساب.. الحمد لله رزقني الله بالحجاب»، مرفقة صورتها بالحجاب.

وتابعت أنها تسعى من هذه الخطوة إرضاء الله، داعية الله أن يثبتها على طاعته، وطالبة من متابعيها الدعاء لها بالثبات: «قررت أن أكمل حياتي بالحجاب، ورزقي على الله.. دعواتكم لي بالثبات».

اقرأ المزيد:

نهال عنبر عن لقاء شيخ الأزهر: الزيارة لم تكن تخصني.. وسأرتدي الحجاب في الوقت المناسب

أمين الفتوى لـ قناة الناس: لا يجوز إلزام الفتاة بارتداء الحجاب قبل البلوغ

عاجل.. المحكمة الإدارية العليا الفرنسية تؤيد حظر الحجاب أثناء مباريات الكرة

هدى الإتربي عن ارتدائها الحجاب: وارد جدا لكني لم أحدد موعد