الثاني خلال 24 ساعة.. زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر يضرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، جزر إيزو اليابانية على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 559 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي، من مدينة يايزو التابعة لمحافظة شيزوكا جنوبي جزيرة هونشو، و525 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة شيمودا.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قوة الزلزال 5.2 درجة على مقياس ريختر، وأشارت البيانات إلى وقوع البؤرة على مسافة 501 كيلومتر جنوب شرق مدينة يوكوسوكا وسط اليابان، وعلى مسافة 463 كيلومترا جنوب شرق مدينة تاته ياما.

وفي وقت لاحق، أشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى أن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجة، ويعد الثاني خلال السعات الـ24 الماضية، مضيفة أن السلطات أصدرت تحذير في المنطقة من احتمال حدوث تغيرات في مستوى المياه الساحلية.

وأمس الخميس، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة جزر إيزو اليابانية، فيما أعلنت السلطات تهديد بحدوث موجات المد العاتية «تسونامي» في المنطقة.

تسجيل موجة «تسونامي» بارتفاع 30 سنتيمترا

وفي وقت سابق، حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث هزات ارتدادية قوية مماثلة في المنطقة على مدار الأسبوع، خاصة في أول يومين أو 3 أيام، فيما سجلت السلطات، موجة «تسونامي» بارتفاع 30 سنتيمترا قبالة سواحل جزيرة هاتشيجوجيما في أرخبيل إيزو.