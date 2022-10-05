«سمير فرج»: معركة البناء بقيادة السيسي طريق العبور للجمهورية الجديدة

هنأ اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، الجيش المصري والشعب المصري بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، كونه أهم انتصار حققته مصر بالعصر الحديث، مشيدًا برسائل الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس التي أكدت أن ما قامت به القوات المسلحة بنصر أكتوبر كان نتيجة جهد وعرق تم على مدار 6 سنوات خاضت مصر خلالهم حرب الاستنزاف، وخططت ونظمت الصفوف، ووضعت خطة سليمة لتنفيذها.

«سمير فرج»: مصر تخوض اليوم معركة البناء والتطوير

وأضاف «فرج»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة القناة الثانية المصرية، أن رسالة الرئيس السيسي تتضمن أهمية العمل المستمر لأننا اليوم بمعركة البناء والتطوير، رغم كل الظروف التي يمر بها العالم من أزمات ناتجة عن ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت اقتصاديا على العالم أجمع، إلا أن البناء في مصر لم يتوقف يوم واحد.

رسائل السيسي تؤكد على استمرار البناء رغم الأزمات العالمية

وأشار إلى أهمية رسالة الرئيس السيسي التي تناول فيها اختيار مصر للبناء والاستمرار ولم تختار انتظار انتهاء الظروف كما كان يحدث بالسابق، فلم توقفنا الكورونا ولم يوقفنا تعرض العالم لأزمة التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، فمصر ستكمل مسار التنمية رغم كل العواقب الموجود أسوة بما حدث بحرب أكتوبر 73.

الإرادة وراء النجاحات التي حققتها مصر

ولفت المفكر الإستراتيجي إلى أن محاربة مصر للإرهاب استنزف الكثير من الوقت والجهد وأرواح جنودنا، إلا أن التصميم والإرادة كانت السبب وراء النجاحات التي تحققها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر من الدول النادرة التي استطاعت القضاء على الإرهاب في وقت قليل، حيث استغرق القضاء على الإرهاب حوالي 4 أو 5 سنوات، واستطاعت مصر استعادة سيناء، ولم يعد هناك حظر تجول أو تفتيش أو غيرها من الإجراءات.