حدائق تفتح أبوابها مجانا بمناسبة انتصارات أكتوبر.. منها «الأندلس»

تحل اليوم الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتحتفل اليوم، الدولة ومؤسساتها وشعبها بهذه الذكرى العظيمة بعدة طرق ومظاهر مختلفة، منها فتح بعض حدائق محافظة القاهرة أبوابها للزوار مجانًا.

ويأتي فتح حدائق القاهرة أبوابها مجانًا بمناسبة انتصارات أكتوبر، وفقًا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واستعدت الحدائق لاستقبال الزوار من خلال تخصيص برامج ترفيهية وعروض فنية.

حدائق تفتح أبوابها مجانا للزوار

من أبرز الحدائق التي يمكن زيارتها، الحديقة الدولية وحديقة الطفل وغيرها من الحدائق المتخصصة الأخرى، كالتالي:

1- الحديقة الدولية بمدينة نصر بشارع عباس العقاد.

2- حديقة مكتبة الطفل بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

3- حديقة العاشر من رمضان بشارع الطيران بمدينة نصر.

4- حديقة الأسرة بشارع ألماظة بمصر الجديدة.

5- حديقة مكرم عبيد (حديقة الألسن) بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر شرق.

6- الحديقة اليابانية بشارع مصطفى المراغي في حلوان.

7- حديقة الجزيرة بالزمالك.

8- حديقة النهر بشارع أم كلثوم الزمالك.

9- حديقة الأندلس.

10- حديقة الحرية التي تقع في الزمالك.