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محافظة القاهرة تنفي اعتزامها إزالة حدائق بمنطقة روكسي لإنشاء جراج جديد

كتب:

وائل فايز
04:18 م | الأحد 30 يوليو 2023
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

نفت محافظة القاهرة، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عزمها إزالة حدائق بمنطقة روكسي لإنشاء جراج جديد، مؤكدة أن ما يتم بالجراج هو استئناف أعمال إنشاء المرحلة الثانية للمشروع بسعة 1700 سيارة.

وأكدت محافظة القاهرة، أن أعمال إنشاء جراج روكسي لا تتضمن إزالة أية حدائق أو أشجار، وأن استئناف الأعمال يتم بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري ويهدف لحل مشكلة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات ولإحداث سيولة مرورية في هذه المنطقة نظرا لما تشهده من كثافة في الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، وليحقق استعادة للوجه الحضاري والجمالي لحي مصر الجديدة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.