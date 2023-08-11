«مياه القاهرة»: مركز خدمة عملاء جديد لسكان حدائق حلوان والمعصرة ووادي حوف

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنّ مركز خدمة عملاء حدائق حلوان والمعصرة بدأ في استقبال عملاء الشركة بمناطق حدائق حلوان والمعصرة ووادي حوف، حرصًا من الشركة على تيسير تقديم خدماتها لكافة عملائها.

عدد مراكزخدمة العملاء

يشار إلى أنّ المركز يخدم مناطق «المعصرة - وادي حوف - حدائق حلوان»، ويقع مركز خدمة عملاء حدائق حلوان والمعصرة على كورنيش النيل بجوار مصنع أسمنت طرة، ويبلغ عدد مراكز خدمة العملاء الحالية 21 مركز خدمة عملاء ثابت إضافة إلى مراكز الخدمة المتنقلة المنتشرة بجميع مناطق القاهرة وداخل النوادي الرياضية.

وتقدم هذه المراكز خدماتها التي تتمثل في فحص الشكاوى، التعاقد على عداد جديد، وسداد الفواتير، وفحص عداد، واستبدال عداد، وشحن عداد مسبق الدفع، وحبس المياه، والاستفسارات، وطلب خدمات كبار السن وذوي الهمم.