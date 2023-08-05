«القاهرة»: المحافظة تضم مليونا و812 ألف مسطحات حدائق عامة

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة، أن هناك اهتمامًا بالغًا بتحسين البيئة، إذ بلغ عدد مسطحات الحدائق العامة على مستوى المحافظة نحو مليون و812 ألفًا و128 مترًا، وأعلى نسبة مسطحات للحدائق العامة توجد بالمنطقة الجنوبية بنسبة 44%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 36%، وأقل نسبة مسطحات للحدائق العامة توجد بالمنطقة الغربية بنسبة 6%، والمنطقة الشمالية بنسبة 14%.

وأشار التقرير إلى أن عدد مقالب القمامة بالمحافظة بلغ 2 مقلب قمامة بمنطقتي البساتين وحدائق القبة، كما يوجد مدفن صحى واحد بالمحافظة ويوجد بمنطقة 15 مايو، كما بلغ عدد مجمعات مصانع تدوير القمامة بالقاهرة 3 مصانع بمناطق السلام أول وغرب القاهرة و15 مايو.

مقترحات لتحسين البيئة

وتضمن التقرير بعض المقترحات والتوصيات التي تقوم عليها محافظة القاهرة، ومنها الاهتمام بإنشاء الحدائق بالنسبة للأحياء المحرومة من المساحة الخضراء، والاهتمام بالتوعية البيئية من خلال الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني من خلال الأنشطة في النوادي ومراكز الشباب، والاهتمام بإعادة تدوير المخلفات وإيجاد طرق صحية وسريعة للتخلص من النفايات للمحافظة على صحة المواطنين والأطفال.

عدد العاملين بشركات النظافة

وفيما يتعلق بعدد العاملين بشركات النظافة بالمحافظة، أوضح التقرير أنها تضم 14175 عاملا وعاملة، كما بلغ عدد المعدات المستخدمة 1878 معدة، وأكبر نسبة من العاملين بشركات النظافة كان في المنطقة الشرقية بنسبة 65%، ثم المنطقة الغربية بنسبة 23.7%، والمنطقة الجنوبية بنسبة 7.5%، تلتها المنطقة الشمالية بنسبة 3.8%، وذلك من إجمالي عدد العاملين والعاملات بشركات النظافة على مستوى مناطق المحافظة.

وفيما يتعلق بمسطحات الحدائق العامة على مستوى القاهرة فهي تشمل، أحياء المنطقة الشرقية 655 ألفًا و316 مترًا، وأحياء المنطقة الغربية 107 آلاف و519 متر مسطح حدائق عامة، والمنطقة الشمالية تضم 249 ألفًا و222 مترًا، أما أحياء المنطقة الجنوبية بها 800 ألف و171 متر مسطح حدائق عامة، ومن أكثر الأحياء التي تضم مسطحات حدائق، حي شرق مدينة نصر179 ألفًا و710 أمتار، والنزهة 156 ألفًا، مصر الجديدة 112 ألفًا و200 متر.