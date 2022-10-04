عادل العمدة: تكريم الرئيس لأبطال أكتوبر جسد أنبل معاني الوفاء ورد الجميل

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن تكريم الرئيس اليوم لأبطال أكتوبر جسد صورة صادقة لأهم معاني النبل والوفاء ورد الجميل، وهناك أمل في الوصول إلى جمهورية جديدة تتجاوز التحديات في إطار معركة الوعي الإيجابي التي تخوضها مصر.

التحية العسكرية من القائد الأعلى للقوات المسلحة

وأوضح «العمدة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة تستلهم روح جيل أكتوبر وبطولاته وأمجاده، لافتا إلى أن التحية العسكرية من القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام اعتراف صريح بكل جميل قدمه الأبطال في حرب أكتوبر، واستدعاء القائد الأعلى للقوات المسلحة لأسر الأبطال على المنصة وتكريمهم له أثر عظيم في نفوس الجميع خاصة وأن هذه الأسر هي التي ساعدت الأبطال على القيام بدورهم.

الدولة المصرية مستهدفة

وأشار العمدة، إلى أن الرئيس السيسي حينما اعتذر للأبطال عن تأخر تكريمهم فهذا دليل واضح على اهتمام الدولة المصرية واعترافها بفضل أبطال أكتوبر، وعلى مكانة الدماء الذكية التي سالت من أجل الدفاع عن مصر، موضحا أن الدولة لا تزال مستهدفة؛ فهي مطمع على مدار تاريخها مهما اختلفت التحديات والفترة الزمنية، ففي 1973 كان العدو صريح في الحرب المباشرة إلى أن تلقى الدرس على يد القوات المصرية، والآن بدأ التفكير في الحرب غير المسلحة من خلال محاولات اغتيال المعنويات المصرية واستهداف العقول.