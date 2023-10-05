كيف ابتلعت إسرائيل خدعة «العرب مش بتوع حرب»؟.. اللواء عادل العمدة يوضح الرسالة

قال اللواء عادل العمدة، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن عنصر المفاجأة كان أحد أهم سمات حرب أكتوبر، متابعا: «مرت 50 سنة على أعظم انتصار شهده التاريخ، كل العالم يشيد بهذا الدور الذي قام به الجيش المصري خلال حرب أكتوبر بمساندة الشعب».

مرحلة الصمود وإعداد وتجهيز القوات المسلحة

وأضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر «DMC»: «بعد الانتكاسة في 1967، بدأت مرحلة الصمود وإعداد وتجهيز القوات المسلحة على أعلى مستوى، ولم يفتر حماسنا في تلك المرحلة كوننا أصحاب حق ورصدنا هدف ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، إذ أصبح الجميع يؤدي دوره بإتقان وبكل جهده».

خطة الخداع الاستراتيجي

وتابع أن إيصال رسالة «العرب مش بتوع حرب» لإسرائيل كانت ضمن خطة الخداع الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الملحمة البطولية التي حدثت في أكتوبر 1973 بدأت بملحمة في إطار خطة الخداع الاستراتيجي والإخفاء التي كانت تديرها القوات المسلحة وكل عناصر الدولة، ومن ثم الوصول بالقوات إلى مناطق التمركز والانتشار والخطوط الأمامية قبل العبور.

وواصل: «بدأت ملحمة العبور وفتح الثغرات في الساتر الترابي، وكانت تلك المرحلتين يسيران متزامنين مع بعضهما البعض، وكان فقدان أي ملحمة منهما خلال الحرب لن يتحقق الانتصار».