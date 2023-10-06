تتجه أنظار عشاق القارة السمراء بعد ساعات قليلة، صوب مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا لمتابعة موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة وما ستسفر عنه القرعة هذا العام 2023/2024 من خلال تحديد الأندية المتنافسة في دور المجموعات من خلال تقسيم الأندية الـ16 المشاركة في هذا الدور إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 أندية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في قرعة دوري أبطال أفريقيا، والزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية، لذا ينتظر الجمهور والمشجعون المصريون ما ستسفر عنه القرعة التي تجرى اليوم، ويبحثون عن القنوات الناقلة لها.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

ويبدأ موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة في تمام الثالثة مساء اليوم الجمعة وتذاع عبر شاشة أون تايم سبورتس 2.

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

على القمر الصناعي المصري نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الفرق المتأهلة في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي المصري - بيراميدز المصري - صن داونز الجنوب أفريقي - جوانينج جالاكسي البوتسواني - الترجي الرياضي التونسي - النجم الساحلي التونسي - ميدياما الغاني - بترو أتليتكو الأنجولي - يانج أفريكانز التنزاني - مازيمبي الكونغولي - الوداد البيضاوي المغربي - سيمبا التنزاني - أسيك ميموزا الإيفواري - نواذيبو الموريتاني - الهلال السوداني - شباب بلوزداد الجزائري.