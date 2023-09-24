‎القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا

‎يهتم جمهور النادي الأهلي وعشاق كرة القدم، بمتابعة مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي، اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، والمقامة على استاد القاهرة الدولي، ويبحث الكثيرون ممن لم تتاح لهم فرصة حضور المبارة في الاستاد عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج.

‎القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء ومشجعي النادي الأهلي، تستعرض «الوطن» القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وسان جورج، التي تذاع مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، ضمن مبارات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبالنسبة لـ القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج، فإنه يمكن لمشجعي النادي الأهلى متابعة المباراة من المنزل أو بصحبة الأصدقاء في المقاه والكافيهات والنوادي، إذ تذاع مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عبر قنوات أون تايم سبورت 1 ON Time Sports، وتتيح القناة مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/ 2024 عبر صفحتها عبر «فيس بوك».

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج

وجاء تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وسان جورج، على النحو التالي:

فناة أون تايم سبورت 1 ON Time Sports

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

موعد مباراة الأهلي وسان جورج في بطولة دوري الأبطال

وبعد عرض تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وسان جورج، يشار إلى أن مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي تقام اليوم بـ دوري أبطال أفريقيا، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يحل الفريق الإثيوبي ضيفا على ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الأهلي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.