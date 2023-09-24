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تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا

كتب:

صفية النجار
05:53 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
لاعبو الأهلي

لاعبو الأهلي

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع مباراة مهمة للنادي الأهلي أمام فريق سان جورج الإثيوبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لذا تهتم الجماهير بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي لمتابعتها عبر شاشات التلفاز في المقاهي والنوادي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء ومشجعي النادي الأهلي، تستعرض «الوطن» تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي مساء اليوم، ضمن مبارات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عبر قنوات أون تايم سبورت 1 ON Time Sports، وتتيح القناة مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/ 2024 عبر صفحتها عبر فيسبوك.

تردد قنوات أون تايم سبورت 1 ON Time Sports

وجاء تردد قنوات أون تايم سبورت 1 ON Time Sports، على النحو التالي:

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

موعد مباراة الأهلي وسان جورج 

وبعد عرض تردد القنوات الناقلة لمبارة الأهلي، يشار غلى أن مباراة المارد الأحمر وسان جورج تقام اليوم بـ دوري أبطال أفريقيا، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يحل الفريق الإثيوبي ضيفا على ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الأهلي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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بقلم صفية النجار