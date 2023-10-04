هل يقع الأهلي في طريق صن داونز بقرعة دوري أبطال أفريقيا؟.. التصنيف يحكم

على مدار 5 سنوات، كان صن داونز بمثابة عقدة للأهلي، في مشواره القاري بدوري أبطال أفريقيا، إذ وضعهما القدر في طريق واحد بأكثر من نسخة، وكأنها فرصة تتجدد كل عام للثأر، فهل يقع العملاق الجنوب أفريقي في طريق بطل أفريقيا مجددًا، في دور المجموعات بقرعة دوري أبطال أفريقيا؟

في كل نسخة تنطلق لدوري أبطال أفريقيا، يتحكم القدر في مصير لقاء الأهلي وصن داونز، وفقًا لقرعة البطولة، لكن تلك المرة لم يترك الاتحاد الأفريقي بابًا للشكوك، ليعلن تصنيف الأندية المشاركة في قرعة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت مرافقة الأهلي للفريق الجنوب أفريقي في قائمة أندية التصنيف الأول، إلى جانب الترجي والوداد المغربي.

لماذا يرافق الأهلي صن داونز في التصنيف الأول؟

الاتحاد الأفريقي يعمل على تقسم أندية دوري أبطال أفريقيا، الـ16 إلى 4 مستويات مختلفة، وفقًا لتصنيف كل فريق خلال السنوات المنقضية، ما وضع الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الصدارة، وفي جعبته 83، بعدما حصد اللقب القاري الموسم المنقضي على حساب الوداد.

الوداد المغربي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022، ووصيف نسخة 2023، يأتي في المركز الثاني، وفي جعبته 74 نقطة، وثالثًا يأتي الترجي التونسي، في قائمة تصنيف الأندية، برصيد 56 وفي المركز الرابع صن داونز الجنوب أفريقي ومعه 51.

كيفية احتساب نقاط التصنيف في الاتحاد الأفريقي؟

النسبة المحتسبة تكون تراكمية، على أن يحصل بطل دوري أبطال أفريقيا على 6 نقاط، تضاف إلى رصيده، فيما يحصد الوصيف في البطولة القارية 5 نقاط، على أن تصل نقاط الفريق الذي يصل إلى نصف النهائي إلى 4 نقاط، و3 نقاط للأندية المتأهلة إلى ربع النهائي.

الأهلي التقى بنظيره صن داونز 14 مرة، جميعها في دوري أبطال أفريقيا، نجح في تحقيق الانتصار 5 مرات، وحسم التعادل مثلها، وانتصر الفريق الجنوب أفريقي 4 مرات فقط.

قرعة دوري أبطال أفريقيا تقام يوم الجمعة المقبل، في الثامنة مساء، بجنوب أفريقيا.