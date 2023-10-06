هل يوم السبت القادم إجازة رسمية؟ .. قرار حكومي يوضح

هل السبت القادم إجازة رسمية، هذا التساؤل طرحها الكثير من المواطنين فى أعقاب ذكرى انتصارات أكتوبر الـ50 التى توافق اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، خاصة أن هذه الأعياد والعطلات تمثل مناسبات لدى المواطنين يحرصون على الاحتفال بها خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية فى الدولة.

إجازة انتصارات أكتوبر

ردا على تساؤل هل السبت القادم إجازة رسمية، فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بتبكير إجازة أكتوبر، وكان يوم الخميس الماضى 5 أكتوبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكل العاملين فى مختلف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

إجازات رسمية

تشمل العطلات والإجازات فى شهر أكتوبر 2023 الأتي:

- السبت 7 أكتوبر.

- الجمعة 13 أكتوبر.

- السبت 14 أكتوبر.

- الجمعة 20 أكتوبر.

- السبت 21 أكتوبر.

- الجمعة 27 أكتوبر2023.

- السبت 28 أكتوبر 2023.