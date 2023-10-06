لوحة من الحجر الرملي تفوز بـ«قطعة الشهر» في متحف كفر الشيخ

أعلن متحف كفر الشيخ، فوز لوحة من الحجر الرملي رقم 2، بـ«قطعة الشهر» لشهر أكتوبر 2023، في إطار مبادرة «أنت من تقرر»، التي تهدف إلى إشراك الجمهور في اختيار أفضل القطع الفنية في المتحف، لتكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

اللوحة الفائز بقطعة شهر أكتوبر

واللوحة الفائزة من الحجر الرملي عليها نقش بالبارز يمثل المعبود «حورس» برأس صقر يرتدي التاج المزدوج يقف فوق المعبود «ست» في هيئة الثعبان ويطعنه بالحربة واللوحة تمثل انتصار «حورس» على «ست» في نهاية أسطورة المصرية، وهو تُجسد للانتصار الخير والعدل على الشر.

مسابقة «أنت من تقرر» في متحف كفر الشيخ

ووفقا للدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، فإنّ مسابقة «أنت من تقرر» يقوم بها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجري اختيار قطعتين أثريتين من المعروض بالمتحف، ونشرها على الصفحة الرسمية للمتحف على «فيس بوك»، ويقوم جمهور المتحف بالتصويت عن طريق عمل إشارة أعجبني للقطعة المختارة، والتعليق على رقم الصورة على أكثر قطعة أثارت إعجابهم، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

الاستفتاء الشهري تضمن 3 قطع أثرية

وأكد «فريد» أنّ الاستفتاء الشهري تضمن 3 قطع أثرية لاختيار أحدها ليكون على قائمة صالات العرض المتحفي بناءً على أعلى نسبة تصويت من قبل جمهور المتحف، والقطعة الأولى لوحة عليها نقش يصور عليها الفرعون في هيئة مركبة بجسد آدمي ورأس الصقر يمتطي جواد ويطعن رأس فرس النهر التي تمثل انتصار الخير على الشر مصنوعة من الحجر الجيري وترجع إلى العصر الروماني.

أما القطعة الثانية فهي لوحة عليها نقش يصور «حورس»، وهو يطعن الثعبان في إشارة للمعبود «ست» باستخدام الحربة التي تمثل انتصار الخير على الشر مصنوع من الحجر الرملي، بينما القطعة الثالثة فهي عبارة عن إيقونة للقديس جورچ يمتطي جواده الأبيض يمسك بيده اليمنى حربة يقتل بها تنيناً بينما في اليد الأخرى يحمل المقاليد ويرتدي ملابس عسكرية مرسومة على لوح خشبي ترجع إلى الفترة ما بين القرن 18 و19، ووقع اختيار الجمهور على القطعة الثانية.