غادة عبد الرازق تكشف لمعكم منى الشاذلي: اخضع لعلاج نفسي منذ 30 عاما

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق كضيفة في إحدى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، الذي يعرض عبر شاشة قناة on، وكشفت ضيفة الحلقة عن الكثير من الأمور الشخصية وأخرى تخص أعمالها الفنية.

غادة عبد الرازق تكشف عن علاجها النفسي فى معكم منى الشاذلي

كان من بين الأسرار التى كشفت عنها الفنانة غادة عبد الرازق أنها تذهب لطبيب نفسي واحد منذ ثلاثون عاما، مؤكدة أنها منذ ذلك الحين وهى تخضع للعلاج النفسي، وتتناول أدوية العلاج النفسي.

وتابعت غادة عبد الرازق بأنها سبق وذهبت لأطباء نفسيين ووجدت أنهم يحتاجون للعلاج، وقالت «أنا روحت لاتنين دكاترة أول مدخلت عليهم وأنا خارجة قولت له دكتور عاوزة أقولك حاجة.. إنت محتاج حد يعالجك، أول واحد دكتور كبير خبطت الباب ودخلت، وأول حاجة لقيته بيلف بالكرسي.. وقاعد يلف، فقولت ممكن حاجة وقعت منه، وأنا واقفة مستنية يقولى اقعدى، وهو عمال يلف، فقعدت.. وبحكى وأنا بكلمه.. وهو يلعب فى كل حاجة حوليه.. موبايله والأجندة، وعمل كل حاجة وأنا بحكيله، وأنا خارجة.. لقيته بيلف بالكرسي، ولما خرجت قولت للبنت المسئولة عن تنظيم المواعيد في العيادة أنها لازم تبلغ عن الدكتور لأنه لازم يتعالج».

طبيب نفسي يزور غادة عبدالرازق في المنزل

وكشفت غادة عبد الرازق خلال حديثها عن ثاني موقف لها مع طبيب نفسي أخر، وقالت إنها كانت ذات يوم فى عيادة أسنان، وبالصدفة وجدت بجانبها عيادة طبيب نفسي، فقررت الدخول، وطلبت منه أن يأتى إلى المنزل، لأنها شخصية معروفة، وبالفعل عندما ذهب إليها وجدته متوتر ويأخذ أدوية طوال الجلسة، وفى لحظة بدأ يحكي هو لها عن مشاكل خاصة مع زوجته.

وكشفت غادة عبدالرازق أنها استقرت فى النهاية مع طبيبها النفسي الذي تتعامل معه منذ ثلاثون عام، مؤكدة أنها ملتزمة بتناول أدوية العلاج النفسي.