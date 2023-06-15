سرقة هاتف غادة عبد الرازق واختراقه: لا تتعاملوا مع هذا الرقم

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن سرقة واختراق هاتفها منذ قليل، وحذرت الجميع من التعامل مع أي رسائل قادمة إليهم من خلال رقمها الخاص.

سرقة هاتف غادة عبد الرازق

ونشرت غادة عبد الرازق عبر خاصية «الاستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «تم فقد هاتفي واختراقه لفترة من الوقت الآن، إذا كنت قد تلقيت أي شيء من الرقم، فتأكد من أنه ليس أنا ولم أعد أمتلك هذا الرقمِ».

مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام يكرم غادة عبد الرازق

وكرمت غادة عبد الرازق، من مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة، في حفل ختام اليوبيل الفضي، يوم السبت 10 يونيو الماضي، بالجامعة البريطانية في مصر.

وتنتظر الفنانة غادة عبد الرازق، طرح أحدث أفلامها في دور العرض، بعنوان «البقاء للأصيع» بمشاركة الفنانين أحمد آدم، بيومي فؤاد، سليمان عيد، وهو فيلم اجتماعي لايت كوميدي، لم يتم تحديد موعد طرحه النهائي لم يحدد حتى الآن.