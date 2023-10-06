30 محضرا جمركيا في مطار القاهرة خلال شهر: تليفونات وأدوية ومخدرات

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، ثلاثين محضر ضبط جمركي خلال شهر سبتمبر الماضي، منهم سبعة محاضر بمبني الركاب رقم 2.

تهريب أدوية بين الملابس في مطار القاهرة

قام رجال الإدارة الثانية بقيادة صبحي ربيع مدير الإدارة وإيمن شملول نائب المدير، بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام ١٠٩ و١١٣ لسنة ٢٠٢٣، الأول ضد راكب مصري قادم من مسقط على رحلة الخطوط العمانية، بعدما حاول تهريب كمية من أمبولات دوائية باهظة الثمن بين طيات الملابس في حقائبه، وعدد من أجهزة كشف الأعطال، بينما المحضر الثاني تحرر ضد راكب مصري قادم من جدة على رحلة الخطوط السعودية، وكان بحوزته 440 قرصت وشريطت لعقار مدرج بجداول المخدرات.

تهريب هواتف أيفون في مطار القاهرة

قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة وأحمد حسن الحكش نائب المدير، بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام 111 و115 لسنة 2023 ضد راكبين، الأول مصري قادم من باريس بحوزته أقراص لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات، والثاني آسيوي الجنسية قادم من مسقط علي الخطوط العمانية، وحاول تهريب 15 تليفونا ماركة iPhone خبأهم علي جسده.

كما قام رجال الإدارة الأولي بقيادة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة ومحمود عبد النبي عباس نائب المدير، بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام 112 و114 لسنة 2023، ضد راكبين، الأول أجنبي قادم من روما علي الخطوط الإيطالية، وكان بحوزته أجهزة وعبوات زيت الماريجوانا المخدر، والثاني مصري قادم من جدة علي الخطوط السعودية بحوزته 237 قرصا لعقار مدرج بجداول المخدرات.

ضبط 11 كيلو من عاج الفيل في مطار القاهرة

قام رجال الإدارة الثالثة بقيادة أسامة دياب مدير الإدارة وأحمد عمر نائب المدير، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 110 لسنة 2023، ضد راكب مصري قادم من بيروت علي طيران الشرق الأوسط، وكان بحوزته 11 كيلوجرامت من قطع متنوعة من عاج سن الفيل المحظور طبقا للقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 لوزير الزراعة، والمنفذ لاتفاقية سايتس ملحق رقم 1 طبقا لما جاء بتقرير الدكتورة آمال سعيد والدكتورة سحر فاروق من إدارة الحجر البيطري قسم الحياة البرية بمطار القاهرة، تم الضبط بواسطة كل من: أحمد جمال رشدي وروضة طارق مأمورا الجمرك، ومن إدارة الفحص محمد جمال الدين، ومحمد عبد المنعم.

تم تحرير المحاضر السابقة بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.