خبير عسكري: الدولة تستلهم «روح أكتوبر» في بناء الجمهورية الجديدة

أكد اللواء مهندس عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن الدولة المصرية تستلهم حاليًا «روح أكتوبر» في صنع المستحيل في المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليًا، ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة والاتجاهات الاستراتيجية، وبناء الجمهورية الجديدة.

اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر

أضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن الشعب المصري أثبت خلال كل الأزمات التي واجهته على مر التاريخ، وخلال حرب أكتوبر المجيدة.. على قدرته على «صنع المستحيل»، والنجاح عبر التعامل مع مختلف الموضوعات باحترافية شديدة، مضيفًا: «المصري قادر على تحدي التحدي، كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل».

ولفت إلى أن الدولة المصرية صمدت في مواجهة تحديات كثيرة في مختلف الاتجاهات، ومنها تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعيات الأزمة «الروسية – الأوكرانية»، وهي تحديات وتهديدات مباشرة نجحنا في تجاوزها رغم التحديات المتنامية.

حرب الوعي

أشار المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا إلى أن حرب اليوم هي «حرب الوعي»؛ فالحروب أجيال، وتغير أشكالها؛ فقديمًا كان العدو ظاهر أمامك ومعروف بسلاح وذخيرة وأماكن تواجد وتمركزات وغيرها، لكن حاليًا العدو من الممكن أن يكون وسطنا، ويعمل على صنع أزمات كثيرة سواء عن طريق التواجد أو عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل.

وأوضح أن توعية أبناء مصر بالتحديات والأزمات المختلفة، والتيقن والتأكد من كل معلومة قبل نشرها، سيجعلنا قادرين على تجاوز تلك التحديات، وكشف أي عناصر خبيثة، وانتصار مصر في «معركة الوعي»، مثلما انتصرت في حرب أكتوبر المجيدة.