موعد صلاة الجمعة اليوم 6 أكتوبر 2023 في المحافظات

اهتمام كبير، يشهده موعد صلاة الجمعة اليوم في العديد من المحافظات والمدن المصرية، إذ يحرص المواطنون على الذهاب للمساجد والاستمتاع بطقوس اليوم مع الأسرة، كالتجمع العائلي وتناول وجبة الإفطار، ثم ممارسة الطقوس الدينية المحببة لدى البعض، كقراءة القرآن الكريم والتسبيح.

موعد صلاة الجمعة اليوم

وفي إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، موعد صلاة الجمعة اليوم، على هذا النحو:

موعد صلاة الجمعة اليوم في شرم الشيخ

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: يحين أذان الظهر الساعة 12:29 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: يحين أذان الظهر الساعة 12:47 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: يحين أذان الظهر الساعة 12:44 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: يحين أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا: يحين أذان الظهر الساعة 12:37 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: يحين أذان الظهر الساعة 12:38 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: يحين أذان الظهر الساعة 12:37 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: يحين أذان الظهر الساعة 12:45 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية: يحين أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: يحين أذان الظهر الساعة 12:59 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ: في تمام الساعة 12:43 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: يحين أذان الظهر الساعة 12:45 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: في تمام الساعة 12:45 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: في تمام الساعة 12:41 مساءً.

صلاة الجمعة في القاهرة

موعد صلاة الجمعة في القاهرة اليوم: يحين أذان الظهر الساعة 12:41 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في طنطا: يحين أذان الظهر الساعة 12:44 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف: يحين أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: يحين أذان الظهر الساعة 12:43 مساءً.