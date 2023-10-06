«الشهر العقاري» يواصل العمل لتوثيق تأييدات مرشحي الرئاسة «دون إجازة»

واصلت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، استقبال المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين الراغبين في عمل تأييدات لمرشحي الرئاسة لعام 2024، اليوم الجمعة، دون توقف، رغم العطلة الرسمية.

توكيلات مرشحي الرئاسة 2024

القرار يأتي لمنح راغبي الترشح فرصة الحصول على التأييدات المنصوص عليها بالقانون، إذ يستلزم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الحصول على تزكية 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، أو الحصول على تزكية 20 نائبا في مجلس النواب.

قرار «الوطنية للانتخابات» الخاص بتوكيل المرشحين

ونظم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023، القواعد والإجراءات الخاصة بتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ نص على أنه لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

الجدول الزمني للانتخابات

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، الذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر، ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وفي الداخل خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر.