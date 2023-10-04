أهالي شمال سيناء يتوافدون على الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

واصلت أحزاب السياسية وشيوخ قبائل بشمال سيناء، التوافد على مقار الشهر العقاري بمراكز ومدن المحافظة لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلان قرار الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

توكيلات رد الجميل للرئيس السيسي

وقال المهندس فايق الخليلي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن أمانة الحزب بجميع كوادره تواصل العمل على حشد الأهالي لعمل توكيلات «رد الجميل» للرئيس السيسي.

وأضاف أيمن العكس، أمين التواصل الجماهيري بحماة الوطن، أن أعداد التوكيلات في تزايد ملحوظ، سواء في بئر العبد أو العريش والشيخ زويد، ويتم تجميع التوكيلات وحصرها وكتابة أعدادها بشكل يومي.

وقال سعيد زايد، أمين إعلام بحزب مستقبل وطن، إن عناصر الحزب تشارك بقوة في جمع التوكيلات، مع تعميم فكرة ضرورة عمل التوكيل في مناطق القرى جنوب رفح والشيخ زويد والعريش.

أبناء القبائل يحررون توكيلات لدعم الرئيس

ومن جهة أخرى، قام شيوخ القبائل في الشيخ زويد ومناطق وسط سيناء بحشد أبناء القبائل على دفعات منظمة طوال الفترات السابقة والحالية لعمل التوكيلات والتأييد للرئيس السيسي.

وقال الشيخ سلام أبو العراج، إنه وشيوخ القبائل من السواركة والترابين والرياشات والرميلات، يقومون بشكل يومي على حث أبناء القبائل على عمل توكيلات رئاسية، وذلك لدعم الاستقرار والتنمية التي بدأت في سيناء، وينفذها الرئيس السيسي يوما بعد يوم.

وأضاف الشيخ صالح أبورياش، أن قرى أبوطويلة وأبوزرعي والتجمعات الأخرى تكاد تكون خرجت عن بكرة أبيها لعمل التوكيلات الرئاسية والتأييد للرئيس السيسي.