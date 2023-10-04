توافد أهالي القصاصين بالإسماعيلية على الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

أقبل أهالي مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية على تحرير توكيلات لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عقب إعلانه الترشح رسميا.

توافد الأهالي على الشهر العقاري

وشهد مكتب الشهر العقاري توافد ما يقرب من 150 شخصا في الساعات الأولى من صباح اليوم، في أعمار سنية مختلفة بين 25 و65 عاما، من الرجال والسيدات، وذلك تحرير التوكيلات للرئيس السيسي.

وقال علاء البعلي أحد أهالي مركز ومدينة القصاصين، إن الأهالي أقبلوا على تحرير التوكيلات في الساعات الأولى من الصباح وسط احتفالات وتأييد للرئيس السيسي.

وأضاف البعلي، أن عددا من المواطنين رفعوا لافتات تأييد وصور للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية مقبلة، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية.

مواطنون: كمل يا ريس إحنا معاك

وقال محمد سعيد، أحد أهالي مركز ومدينة القصاصين، إن الرئيس السيسي نجح في تغيير البنية التحتية للدولة بشكل كامل، ونجح في بناء مصر الحديثة التي عانت من انهيار لمدة 40 عاما مضت.

وأضاف سعيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي نفذ مشروعات طالت المدن والقرى وأيضا بناء المدن الجديدة للاهتمام بالعشوائيات والمناطق الأولى بالرعاية سواء بمشروع حياة كريمة، المشروع الأكثر إنسانية في مصر، أو مشروعات أخرى استهدفت مناطق بعينها.

وتابع: «فيه مشروعات لو لم تنفذ كانت مصر ضاعت بالفعل، وفيه أسر لو لم تجد من يساندها ويدعمها ويحول طريقها كانت ستتحول ليد تخريب، ولكن قدر الله لنا أن يمن علينا بقائد مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفظ مصر».