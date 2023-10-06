سعر اشتراك القطار للطلبة 2023.. تخفيضات تصل لـ98%

انطلق العام الدراسي الجديد 2023/2024 في التعليم الأساسي والجامعي، ويتطلب من بعض طلاب الجامعات والمعاهد التنقل من محافظة لأخرى، حيث يبعد محل الإقامة عن مكان الدراسة، لهذا يبحث البعض عن سعر اشتراك القطار للطلبة 2023، الذي توفره سكك حديد مصر، بأسعار رمزية لتيسير الأمر على الطلاب كبديل للمواصلات العامة التي تتطلب أموالًا إضافية.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تُقدم للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، سعر اشتراك القطار للطلبة 2023 وكيفية استخراج اشتراكات الطلبة، على هذا النحو:

سعر اشتراك القطار للطلبة 2023

وفي بداية العام الدراسي الحالي، أعلنت السكة الحديد فتح باب الإشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر)، لمراعاة البعد الاجتماعى لأولياء أمور الطلبة، وانطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تؤديه الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأعلنت الهيئة، إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر)، بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تمنح تخفيضاً لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة 98%، وقطارات التهوية الديناميكية تخفيضًا بنسبة 97%، وقطارات الثالثة المكيفة تخفيضًا بنسبة 90%، على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل، وطبقا للضوابط التالية:

1- تُصرف الاشتراكات وفق المسافة بين محطتي المغادرة والوصول بحد أقصي مسافة 400 كيلومتر .

2- تُصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر)، وفي حالة ضبط الاشتراك مع شخص آخر غير صاحب الاشتراك، يجري توقيع العقوبة المقررة طبقاً للوائح وقوانين الهيئة.

3- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 أشهر، للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدونة ببطاقة الرقم القومي، إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك، وفي حالة الطلبة الذين تزيد مدة دراستهم عن 9 أشهر، تُصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى 3 أشهر خلال فترة التدريب العملي.

4- يشتري الطالب، استمارة طلب اشتراك وقيمتها 5 جنيهات، من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات، ويملأ الاستمارة ثم يعتمدها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع له، بخاتم شعار الجمهورية، وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات، مرفق معها عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

5- يُسمح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة، بالسفر على قطارات الدرجة الأدنى «التهوية الديناميكية – تحيا مصر»، دون تحصيل أي رسوم وبدون مقعد، وفي حالة رغبته في حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية، يُحصل رسم حجز مبلغ 5 جنيهات بشباك التذاكر.

6- يجري استخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملي اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ 10 جنيهات لكل رحلة، بحد أقصى رحلتين يومياً وفي حالة تواجده، بدون رسم حجز مقعد يعتبر راكبًا بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة طبقاً للوائح.