إنجازات 10 سنوات.. مصر تتقدم 8 مراكز في مؤشر كفاءة خدمات القطارات

تبذل الدولة المصرية جهودًا مُكثفة لرفع كفاءة قطاع السكك الحديد، ونجحت مصر في التقدم 8 مراكز، لتأتي في المرتبة 50 من بين 141 دولة عام 2019، مقارنة بالمرتبة 58، عام 2018، في مؤشر كفاءة خدمات القطارات، وهو مؤشر فرعي من مؤشر التنافسية العالمي، كما تحسنت قيمة المؤشر من 42.8 لتصبح 45.9 نقطة من إجمالي 100 نقطة في الأعوام ذاتها؛ ما يشير إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة خدمة القطارات.

تطوير منظومة النقل في مصر

أضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة الكبير بتطوير منظومة النقل في مصر، خاصة مرفق السكك الحديدية، ثاني أقدم سكة حديد على مستوى العالم، وأحد أهم مرافق الدولة؛ لذلك وضعت الدولة خطة لتطوير المرفق بالكامل بالتزامن مع باقي قطاعات النقل في مصر حتى عام 2024.

وشرعت الدولة منذ عام 2014 في تنفيذ خطتها في مجال السكة الحديد، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 225 مليار جنيه، وحتى عام 2024، وذلك إلنشاء خطوط جديدة، ضمن المحاور اللوجستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنيه، وازدواج الخطوط القديمة، بجانب استيراد جرارات وعربات جديدة وتطوير القديم منها وتحديثه، وتطوير محطات القطارات والمزلقانات على جميع الخطوط، بجميع المحافظات.