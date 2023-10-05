حملة أمنية موسعة على القطارات لمنع ظاهرة الباعة الجائلين

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو جرى تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا تضرر صاحبة الحساب من انتشار الباعة الجائلين داخل أحد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى الغربية، والتسبب فى إزعاج المواطنين.

بالفحص تبين أن الواقعة بخط القطار «الإسكندية - المنصورة»، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة «بائع متجول».

كما يشار إلى أنه جرى توجيه حملات بالقطارات بصفة مستمرة، للحد من تلك الظواهر ومنع تسلل البائعين إليها.

وأسفرت الجهود خلال الثلاث شهور الماضية، عن ضبط «8387» بائع متجول.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.