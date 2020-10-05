تبدأ بـ14 جنيها.. أسعار وخطوات استخراج اشتراك الطلبة بالسكة الحديد

أنهت هيئة السكة الحديد، استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر الحالي، من حيث تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة أكشاك بيع التذاكر المتحركة بالمحطات الرئيسية، وتجهيز مكاتب اشتراكات السكة الحديد للطلاب، وتنفيذ خطط تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

وأعلنت السكة الحديد تخفيضات هائلة على اشتراكات الطلبة تصل إلى نسبة 98%، رغم الزيادات الأخيرة في أسعار تذاكر القطارات والتي تم تطبيقها الشهر قبل الماضى، ضمن استعدادات الهيئة للعام الدراسي الجديد.

أسعار وأماكن وخطوات استخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد

أولا: قيمة أسعار اشتراكات الطلاب لاستقلال قطارات السكة الحديد:

1- تحديد قيمة الاشتراك وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، ويتمتع الطالب بتخفيض على قيمة الاشتراك قدره 98%.

2- الاشتراك يستخرج لمدة 3 أشهر أو 9 أشهر.

3- اشتراكات الطلاب تستخرج لمسافات من 15 كم حتى 400 كم.

4- تبدأ اشتراكات الطلاب من 14 جنيها حتى 33 جنيها لمدة 3 أشهر.

5ـ قيمة الاشتراكات تتراوح بين 21 جنيها حتى 75 جنيها لمدة 9 أشهر.

6- إذا رغب الطالب في استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة بين المكيف والعادي في شباك الحجز.

مواعيد وأماكن استخراج الاشتراكات

يمكن للطلاب أو أولياء الأمور استخراج الاشتراكات من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا، بداخل مكاتب الاشتراكات في المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية.

ويمكن الاستعانة بـ54 مكتب اشتراكات بـ31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، بينها 33 مكتبا بالوجه البحري بمحطات "القاهرة- بنها- طنطا- سيدي جابر- الإسكندرية- الزقازيق- الإسماعيلية- منيا القمح- المنصورة- منوف- كفرالشيخ- كفر صقر- شبرا- شبين الكوم- شبين القناطر- تفهنا الأشراف- كوم حمادة- الخطاطبة- قويسنا"، و21 مكتبا بالوجه القبلي بمحطات "الجيزة- الواسطى- بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج - نجع حمادي - بني مزار- ملوي- قنا- الأقصر- أسوان".

خطوات استخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد للطلاب

1- إذا اردت استخراج اشتراكًا بقطارات السكك الحديدية، عليك التوجه لمكتب الاشتراكات بمحطة السكة الحديد، واصرف استمارة طلب اشتراك مقابل 5 جنيهات.

2- احرص على إحضار 2 صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

3- املأ بيانات الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

4- استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات من المحطة الكائنة بالمنطقة التي يقيم بها الطالب.

5- الاشتراك يتيح للطالب استقلال القطارات العادية فقط "المميزة والمطورة"، وتحدد قيمة الاشتراك وفقًا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

أنواع الاشتراكات المتاحة للطلاب

1- مسافة 2000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.

2- مسافة 3000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.

3- مسافة 5000 كيلومتر صلاحيته 6 أشهر.

4- مسافة 10000 كيلومتر صلاحيته 9 أشهر.