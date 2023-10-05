استبعاد مدرس وإحالته للتحقيق لاستخدامه العقاب البدني ضد طالب في السويس

قرر ياسر عمارة، وكيل وزارة التعليم في السويس، استبعاد أحد المدرسين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات حول واقعة استخدامه العقاب البدني ضد أحد الطلاب.

وكيل تعليم السويس يجتمع مع الأخصائيين الاجتماعيين

وفي ضوء توجيهاته بتفعيل لائحة الانضباط السلوكي المدرسي بجميع المراحل الدراسية والصفوف بمدارس السويس، عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس اجتماعًا عاجلا بالأخصائيين الاجتماعيين بجميع مدارس السويس بشأن تطبيق لائحة الانضباط السلوكي وتفعيلها فورًا من أجل ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس.