إدراج 10 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس في تقرير ستانفورد للعلماء الأكثر تميزا

أعلنت جامعة السويس، أنه بعد ذكر الجامعة ضمن تصنيف التايمز البريطانية، تم إدراج 10 من أعضاء هيئة التدريس بها، في تقرير ستانفورد لقائمة 2% من العلماء الأكثر تأثيرا وتميزا على مستوى العالم.

إدراج 10 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس في تقرير ستانفورد للعملاء الأكثر تميزا

وقال بيان صادر عن جامعة السويس، إنه صدر مؤخرا تقرير جامعة ستانفورد لقائمة الـ2% من العلماء الأكثر تأثيرا وتميزا على مستوى العالم في البحث العلمي لعام 2022، وقد ضم التقرير أسماء 10 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس، في مجالات الهندسة وهندسة البترول والعلوم والثروة السمكية.

أسماء الـ10 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس الذين جرى ضمهم للعلماء الأكثر تميزا

وأوضح بيان جامعة السويس، أن الـ10 من أعضاء هيئة التدريس الذين تم إدراجهم في تقرير ستانفورد لقائمة الـ2% من العملاء الأكثر تأثيرا وتميزا على مستوى العالم في البحث العلمي لعام 2023 هم وفقًا للترتيب:

- الدكتور هيثم أبو العلا - كلية الثروة السمكية.

- الدكتور جمال بدير عبدالعزيز- كلية التكنولوجيا والتعليم.

- الدكتور محمد أمين - كلية التكنولوجيا والتعليم.

- الدكتور محمد عرفات العشماوي - كلية الهندسة.

- الدكتور محمد الدسوقي - كلية العلوم.

- الدكتور أحمد الشحات - كلية العلوم.

- الدكتور عبدالله شاهين - كلية الهندسة.

- الدكتور عادل محمد عامر - كلية هندسة البترول والتعدين.

- الدكتور أحمد محمد الدسوقي - كلية العلوم.

- الدكتور محمد خلف - أحمد كلية علوم.

وبهذه المناسبة فقد وجه الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة التهنئة للسادة الفائزين، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي شرف جامعة السويس، متمنيا للجميع دوام التقدم والرقي.