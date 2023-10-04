«تعليم السويس»: مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور للمدارس حفاظا على الطلاب

شدد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة سير العملية التعليمية على مدار اليوم، وغلق أبواب المدارس بمجرد دخول الطلاب.

تسجيل الغياب وتنظيم دخول أولياء الأمور

ووجه وكيل وزارة التربية والعليم بالسويس، بضرورة متابعة انتظام العملية التعليمية يوميا، كما نبه على التأكيد على الإشراف اليومي وتسجيل الطلاب المتغيبين وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب حفاظا عليهم من التدافع وغلق الأبواب فور دخول الطلاب للمدرسة.

وأعطى وكيل وزارة التربية والتعليم، تعليمات بوضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لإنهاء الأمور المتعلقة بأبنائهم حفاظا على الصحة العامة للطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية، وعدم السماح بالتجول داخل المدارس لأي شخص خلاف القائمين على العملية التعليمية

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي في المدارس

وأكد وكيل الوزارة أهمية تفعيل لائحة الانضباط المدرسي التي تنظم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية من ولي أمر ومعلم وإدارة مدرسية، مشيرا لأهمية التعاون داخل المدرسة من أجل الظهور بالمظهر اللائق أمام الجميع والالتزام بالعمل بروح الفريق الذي يؤدي لنجاح المنظومة بالكامل، مشيرا لأهمية تنظيم عملية استقبال الطلاب وأهمية دور الأخصائي الاجتماعي باستقبال الطلاب يوميا وحل جميع شكاوى أولياء الأمور.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وأجرى وكيل الوزارة، يرافقه سيد حمدان وكيل المديرية، جولة تفقدية في عدد من المدارس، وحضور طابور الصباح منها مدرسة التعاونيات الإعدادية للبنين، ومدرسة أحمد ذكي للتعليم الأساسي.