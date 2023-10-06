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بدء مراسم تشييع ضحايا الهجوم بالمسيرات على الكلية العسكرية في سوريا

كتب:

محمد علي حسن
11:25 ص | الجمعة 06 أكتوبر 2023
ضحايا هجوم الكلية العسكرية في سوريا

ضحايا هجوم الكلية العسكرية في سوريا

شيّع عشرات السوريين، اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من ضحايا هجوم على مقر الكلية العسكرية في مدينة حمص، والذي نفذته طائرات مسيرة فور انتهاء حفل تخرج الضباط، مساء الخميس، وتسبب في مقتل وإصابة العشرات من العسكريين وأفراد عائلاتهم. 

مراسم التشييع لقرابة 30 قتيلا على دفعات

ووسط أجواء من الحزن الشديد أمام مبنى المستشفى العسكري بحمص في سوريا، تجمع العشرات من أهالي الضحايا منذ الصباح الباكر، وأجريت مراسم التشييع على دفعات لقرابة 30 قتيلا من العسكريين والمدنيين، بحضور وزير الدفاع السوري علي محمود.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن حصيلة غير نهائية لعدد من ضحايا الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية العسكرية، مؤكدة إلى 89 قتيلا منهم 31 سيدة، و5 أطفال، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

تسجيل 277 إصابة

وأشارت وزارة الصحة السورية عبر قناتها الرسمية على تطبيق تليجرام، إلى أن عدد الإصابات بلغ 277 شخصا، فيما قال وزير الصحة السوري، الدكتور حسن الغباش، في تصريحات تليفزيونية، أمس، إنه «فور وقوع الاعتداء الإرهابي الجبان استجابت منظومة الإسعاف لتؤدي واجبها».

وأضاف أن جميع المستشفيات المدنية شهدت استنفارا، سواء التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي، بالإضافة للمستشفى العسكري، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للجرحى متفاوتة الخطورة، مؤكدا أن الكوادر الطبية جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبية والجراحية المطلوبة، واستطاعت الإحاطة بجميع الإصابات.

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