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ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية العسكرية في سوريا إلى 100 قتيل

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أ ش أ
11:05 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
الكلية الحربية السورية

الكلية الحربية السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية في حمص، إلى 100 قتيل، حسبما ذكرت ذلك قناة «الحرة» الأمريكية مساء اليوم الخميس.

سقوط قتلى وجرحى

يأتي ذلك في وقت كانت قد أعلنت فيه وزارة الدفاع السورية سقوط قتلى وجرحى إثر استهداف إرهابي بمسيرات لحفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.

استقبال طلاب في حفلة التخرج

وأوضحت الوزارة، أن التنظيمات الإرهابية المسلحة استهدفت حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة.

تفاصيل الحادث

وجرى الأمر بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من مدنيين وعسكريين وعشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

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