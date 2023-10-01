وزير الاتصالات: الاستثمارات بـ«البريد» بلغت 16 مليار جنيه خلال الأعوام الـ5 الماضية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه بالتعاون مع البنك المركزي قدمنا مجموعة من الخدمات المالية من البريد المصري، منها خدمات الإخراج متناهي الصغر، وتأمين متناهي الصغر والإقراض الاستهلاكي وغيرها، وبدأنا في خطة لنشر آلات الصراف الآلي، لكي نيسر على المواطن الحصول على سيولة نقدية دون أن يضطر إلى الدخول المكتب.

كان لدينا 300 ماكينة حتى 2019.. وأصبحت 1840

أضاف «طلعت»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «كان لدينا 300 ماكينة حتى 2019، وأصبح لدينا 1840، خلال العامين القادمين نستهدف تركيب 2000 آلة من آلات الصراف الآلي إضافية، بالاضافة إلى أن الاستثمارات في هيئة البريد، بلغت نحو 16 مليار جنيه خلال الأعوام الـ5 الماضية، وكان لدينا مبنى البريد تاريخي في العتبة، وبه متحف متخصص أول متحف للبريد متخصص في الشرق الأوسط، وتم تجديده وتطويره».

حياة كريمة المشروع الأضخم

وتابع: «الحديث عن البنية التحتية لا يمكن أن يكتمل دون أن تطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشروع الأضخم وهو حياة كريمة، ويجري العمل في حياة كريمة على 4 محاور بشكل متزامن ومتوازي، المحور الأول ربط كل منازل، والمباني في كل القرى التي يشملها حياة كريمة بشبكة الأرياف الضوئية، لدينا في مشروع حياة كريمة بمراحله الثلاثة 9 ملايين و300 ألف مبنى في المرحلة الأولى وحدها، في حوالي 3.5 مليون منزل».