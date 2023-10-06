مساعدات لإقامة 162مشروعا بتكلفة 3 ملايين و240 ألف جنيه في كفر الشيخ

شهدت عدد من قرى محافظة كفر الشيخ توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توزيع مساعدات لإقامة 162 مشروعا

وأعلن عادل درغام ، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لـ162 مشروعا بتكلفة 3 ملايين و240 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر وأول أكتوبر، لكل مشروع 20 ألف جنيه، لافتا أنّه تم صرف نصف المبلغ، وسيتم صرف النصف الباقي بعد انتهاء مدة السداد الأولى، والـ10 آلاف الأخرى منحة لا ترد.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بدور التحالف الوطني

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها جمعية الأورمان، مشيدًا بدور التحالف الفعال في دعم غير القادرين، وتوفير حياة كريمة لهم.