جامعة كفر الشيخ تفوز بـ10 مراكز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

فازت جامعة كفر الشيخ، بالمركز الأول في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على مستوى محافظة كفر الشيخ، في فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمركز الأول فئة المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، والمركز الأول فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية «الغير هادفة للربح»، والمركز الأول فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والتي تمت تحت إشراف الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة كفر الشيخ تحصد 10 مراكز من جملة 18 مركزًا على مستوى المحافظة

وحصدت الجامعة 10 مراكز من جملة 18 مركز على مستوى المحافظة، حيث جاءت تلك المبادرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

أسماء المشروعات الفائزة

وشملت المشروعات الفائزة طبقاً للفئات:

1- فئة المشروعات كبيرة الحجم.

- فاز مشروع «التخلص من الكتل الحيوية النباتية الموجودة فى قشر الأرز ومخلفات قصب السكر وإنتاج مواد السيليكون النانونية واستخدامه فى تصنيع المصباح الثنائي» بالمركز الأول معهد النانو تكنولوجي الدكتور علا محمد البردى والفريق.

- فاز مشروع «كبسولة حيوية ذكية من ثاني اكسيد الكربون وصافي انبعاث صفري» بالمركز الثاني كلية الزراعة الدكتور السيد بلال والفريق.

2- فئة المشروعات المتوسطة.

فاز مشروع «تجميع ورد النيل وانتاج مواد نانومترية من مستخلصاته لمعالجة مياه الصرف وبعض الأغراض الطبية» المركز الثاني معهد النانو تكنولوجي الدكتور علا البردى والفريق.

3- فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة فاز مشروع مشروع «طائرة زراعية بدون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المستدامة» بالمركز الثاني كلية الهندسة المهندس أحمد عماد الدين لطفي والفريق.

4- فئة المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة» فاز مشروع «روبوت ذاتي الحركة للتخلص من العشب الضار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية باستخدام الحاسب الآلي» بالمركز الأول كلية الهندسة الدكتورة غادة هميسة والفريق.

5- فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة فاز مشروع «الاستفادة من الخامات البيئية المستهلكة وتقنيات النسيج الالكتروني فى تنفيذ مجموعة من الملابس النسائية ومكملتها المسايرة للموضة طبقا لرؤية مصر 2030» بالمركز الأول كلية التربية النوعية الدكتورة مروة خنافير والفريق.

وفاز مشروع «نظام ذكي لتحلية وتنقية المياه يعمل كليا بالطاقة الشمسية» بالمركز الثاني كلية الهندسة الدكتور عبدالله وجيه والفريق.

6- فئة المبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح فاز مشروع «نقل البيانات وتأمينها عن طريق الضوء باستخدام تقنية الـLiFi» بالمركز الأول كلية الهندسة المهندس أحمد طارون والفريق.

ومشروع «الصيدلية الذكية» كلية الذكاء الاصطناعي الدكتور صيام والفريق.

ومشروع «المصعد الذكى» بكلية الذكاء الاصطناعي أنس عبد العظيم والفريق.

وقد فاز مشروع «طائرة زراعية بدون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المستدامة» بمشروع السفير لمحافظة كفر الشيخ هذا العام، وتم عرض المشروع فى احتفالية تكريم مشروعات المحافظة بمحافظة المنوفية من خلال مشرف المشروع الدكتورة غادة هميسة ومشاركة الطلاب أحمد عماد الدين لطفي والطالب أحمد محمد الطارون.

ووجّه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة الاهتمام بآليات نشر ثقافة التغير المناخي والتحول الأخضر والاستدامة بالجامعة، وزيادة وعى الطلاب بالتغير المناخية، وتوسيع دائرة إدراكهم وثقافتهم، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات الصلة بقضايا البيئة والمناخ، وتنفيذ المشروعات البحثية.