خطوات تحويل حجز «سكن لكل المصريين» من محافظة لأخرى.. رسوم بسيطة

4 أيام فقط، تفصلنا عن بدء فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، للمواطنين منخفضي الدخل، الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، الذين تنطبق عليهم الشروط، ولم يسحبوا مقدم جدية الحجز، ولم يحولوا مسبقًا، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.

وأكدت وزارة الإسكان وفق بيان سابق، أنّ هناك عدة إجراءات يجب القيام بها لاتمام عملية التحويل، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، التي تتضمن على سبيل المثال، أنه خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول طلب التحويل بالموقع الإلكتروني، يجري التوجه لأقرب مكتب بريد لسداد رسوم جدية التحويل وقيمتها 35 جنيهًا فقط.

شروط تحويل شقق «سكن لكل المصريين»

- تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، سيكون خلال الفترة من الثلاثاء 10 أكتوبر إلى 24 أكتوبر 2023.

- عملية التحويل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، متاحة بعدد من المدن التي طُرحت في إعلانات سابقة.

- يمكن للمواطن التحويل إما داخل نفس المحافظة، مثل المواطنين المتقدمين بالإعلان العاشر لحجز وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 مترًا.

- يمكن التحويل لمدينة أكتوبر الجديدة غرب المطار، نموذج 90 مترًا، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 247.5 ألف جنيه.

- يمكن التحويل لمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 مترًا، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 341 ألف جنيه.

- يمكن التحويل لحجز وحدة سكنية في مركز بني سويف (أمام جامعة النهضة) إما إلى مركز بني سليمان (خلف الشونة)، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه، أو مدينة العلالمة، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه.

- يمكن التحويل لحجز وحدات سكنية في مدينتي قويسنا وأشمون بمحافظة المنوفية، ضمن الإعلان الثاني عشر التحويل إلى مدينة السادات، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 197 ألف جنيه.

- يشترط التحويل، عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وعدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل، على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- يمكن التحويل من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط.