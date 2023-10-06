أهالي كفر الشيخ يتوافدون على الشهر العقاري لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

شهدت قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، كما توجه المواطنون إلى مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة لتحرير تأييدات له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

توافد المواطنين على الشهر العقارى في كفر الشيخ

وتشهد مقار الشهر العقاري اليوم الجمعة، توافد عدد كبير من المواطنين من ربوع قرى ومراكز المحافظة، بهدف تأييد ودعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

دعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

وقال محمد الأجرود، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن دعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة شرف وتاج على رأس أي مصري وطني مخلص لبلده الحبيب مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي عبر بالمصريين إلى بر الأمان، وأحدث تنمية في شتى المجالات، وجعلنا نشعر بالأمن والاستقرار في ربوع مصر.