هدية الرئيس السيسي للشباب.. إنشاء 2040 وحدة سكنية في المنيا الجديدة

في شهر مارس الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمنيا، 85 عمارة في منطقة الامتداد بمدينة المنيا الجديدة، ويُعتبر هذا المشروع واحدًا من أكبر مشروعات الإسكان في المنطقة، إذ يضم 2040 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة الواحدة، وجرى تحديد سعر الوحدة السكنية بمبلغ 172 ألف جنيه مصري، وتشمل هذه الأسعار جميع المرافق وتكاليف إنشاء الموقع العام للمشروع الذي يندرج ضمن مبادرة الرئيسية «سكن لكل المصريين» ويُعتبر إسكان اجتماعي.

تطور كبير في قطاع الإسكان بالمنيا الجديدة

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، المهندس خالد نايف عبد العزيز، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع الإسكان في المدينة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه جرى تنفيذ 36,303 وحدة سكنية، خلال السنوات الأخيرة، ويجري تنفيذ المزيد حاليًا.

وأضاف أنّ إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدينة بلغ 25,672 وحدة جرى تنفيذها أو ما زالت قيد التنفيذ بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية، وتشمل هذه الوحدات 11,820 وحدة سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، و336 وحدة ضمن مشروع «دار مصر»، و528 وحدة ضمن مشروع «جنة»، و816 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر»، بالإضافة إلى ذلك، هناك 10,631 وحدة سكنية قيد التنفيذ بواسطة القطاع الخاص والجمعيات والمستثمرين وجهات أخرى.

وأوضح «نايف» أنّ إجمالي عدد قطع الأراضي السكنية في المدينة هو 21,360 قطعة أرض، وجرى تنفيذ 32,935 وحدة سكنية منها حتى الآن، تشمل هذه الأراضي 8,627 قطعة أرض مخصصة للأفراد، بما في ذلك الفيلات والعمارات، و5,718 قطعة أرض في إطار مشروع «ابني بيتك» لبناء عمارات سكنية، و6,500 قطعة أرض مخططة للإسكان الاجتماعي وجاري ترفيقها وتخصيصها، و515 قطعة أرض في منطقة جرى تخطيطها للإسكان الفاخر.

مناطق خدمية وصناعية وسياحية وترفيهية

وتبلغ المساحة الكلية لمدينة المنيا الجديدة نحو 31 مليونًا و106 آلاف و35 فدانًا، وتشمل مناطق سكنية متنوعة موزعة في عدة إحياء، بالإضافة إلى مناطق خدمية وصناعية وسياحية وترفيهية، وتتضمن أيضًا مساحات خضراء كبيرة، ويهدف النمو الحضري في المدينة إلى زيادة عدد السكان من 94 ألف نسمة حاليًا إلى 648 ألف نسمة بحلول عام 2050.