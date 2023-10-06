خطوات الحصول على نتيجة الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة.. الرابط الإلكتروني

منذ حصول طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، على بطاقة الترشيح للكليات الخاصة بهم، حرص العديد منهم على تقديم تقليل الاغتراب، حتى يتمكنوا من الانتقال من جامعة بعيدة إلى أخرى قريبة تكون في نفس المحافظة أو أخرى قريبة من محل السكن، ما يجعلهم يرغبون في معرفة خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلاب فرصة الحصول على النتيجة الخاص بتقليل الاغتراب إلكترونيًا، ونوضح من خلال هذا التقرير، خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة، من خلال موقع التنسيق كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تقليل الاغتراب، إلى موقع التنسيق من هنــــــــــا.

- بعد ذلك، يختار الأيقونة الخاصة بتقليل الاغتراب.

إدخال البيانات المطلوبة

- يختار مصدر الشهادة التي حصل عليها «الثانوية العامة».

- إدخال بعض البيانات المطلوبة مثل «رقم الجلوس، الرقم السري، الرقم التأكيدي الذي يظهر على الشاشة»، ثم يجري الضغط على الخطوة التالية، لتظهر للطالب، نتيجة تقليل الاغتراب الخاصة به، سواء جرى قبولها أو رفضها.