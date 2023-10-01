يتطلع طلاب الشهادات الفنية لإعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، لمعرفة الكلية التي تم تحويلهم إليها بعد التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب.

ونستعرض في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، والتي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فور ظهورها عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال الرابط التالي.

وأغلق مكتب تنسيق القبول في الجامعات، الأربعاء الماضي، باب تقليل الاغتراب لطلبة الدبلومات الفنية، وسيتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 خلال ساعات، ويمكن الحصول عليها عبر الخطوات التالية:

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- اختيار نتائج تقليل الاغتراب للحاصلين على الشهادات الفنية.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- اختيار الشهادة الحاصل عليها الطالب.

- اختيار رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الرقم السري الخاص بالطالب.

- الضغط على ظهور نتائج تقليل الاغتراب.

- طباعة بطاقة الترشيح.

تنسيق الشهادات الفنية

واستمرت أعمال تنسيق الشهادات الفنية، 16 يومًا في سبتمبر الماضي، حيث بدأت أعمال التنسيق في الرابع من سبتمبر للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية والمتمثلة في دبلوم المدارس الفنية نظام 3-5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية.